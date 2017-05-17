«Зенит» – «Краснодар». Лунев покинул поле из-за травмы
Голкипер «Зенита» Андрей Лунев получил травму в матче 29-го тура РФПЛ против «Краснодара».
При отражении мяча после штрафного удара на 42-й минуте Лунев не смог продолжить игру. Вместо него на поле вышел Юрий Лодыгин.
Напомним, «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию встречи.
Матч
Голы
Дзюба 12 (1:0).
Состав
Зенит: Лунев (Лодыгин, 45), Кришито, Смольников, Нету, Жирков, Маурисио, Жулиано, Хави Гарсия, Данни, Кокорин, Дзюба
Краснодар: Синицын, Гранквист, Рамирес, Мартынович, Перейра, Газинский, Каборе, Мамаев, Классон, Петров, Смолов
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
17 мая 19:30, Петровский, Текстовая трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически