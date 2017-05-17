«Тосно» не будет продлевать контракт с Логашовым

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко рассказал о будущем защитника Арсения Логашова в тосненском клубе.

- У него заканчивается контракт, который, скорее всего, продлен не будет. Он особо себя не проявил, - приводит слова Матюшенко ТАСС.

Напомним, 25-летний Логашов подписал контракт с клубом из Ленинградской области на правах свободного агента зимой до конца сезона-2016/17. На счету футболиста пять матчей в ФНЛ.

Ранее игрок выступал за «Локомотив», «Ростов», «Факел», «Анжи», «Химки» и «Спортакадемклуб».







