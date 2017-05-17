Николас Ломбертс: Я футбол не смотрел. Смотрел только на болельщиков

Защитник «Зенита» Николас Ломбертс поделился впечатлениями от матча 29-го тура РФПЛ против «Краснодара» (1:0), который стал для бельгийца последним на «Петровском».

- Когда болельщики 60 минут кричали мое имя - это супер!

«Остановите, Коле надо выйти - классная песня!» Ломбертс прощается с «Зенитом»

- Никогда такого не видели?

- Нет. А вы?

- И мы нет.

- Болельщики «Зенита» - лучшие в мире!

- Не захотелось остаться?

- О, ну я ведь не играю здесь последний год. А хочу приехать в Россию на чемпионат мира.

- Еще и в футбол играли рядом.

- Я не смотрел (улыбается). Я смотрел только на болельщиков, - передает слова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, летом Ломбертс станет игроком бельгийского клуба «Остенде». За «Зенит» Николас выступает с 2007 года. В составе петербургского клуба защитник четыре раза становился чемпионом России, выиграл два Кубка и четыре Суперкубка России, а также Кубок и Суперкубок УЕФА. Ломбертс провел за «Зенит» 361 матч и забил 11 голов.

В матче 29-го тура чемпионата России «Зенит» дома обыграл «Краснодар» со счетом 1:0. Единственный мяч в составе сине-бело-голубых на 12-й минуте матча с передачи Мигеля Данни забил Артем Дзюба.

Подопечные Мирчи Луческу занимают третье место в турнирной таблице с 58 очками, команда Игоря Шалимова идет на пятой строчке, имея в активе 46 баллов.

В заключительном туре РФПЛ петербуржцы в Москве сыграют с «Локомотивом», «Краснодар» в Томске встретится с «Томью». Оба матча состоятся 21 мая и начнутся в 15:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.



