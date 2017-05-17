Николас Ломбертс: Я футбол не смотрел. Смотрел только на болельщиков
Защитник «Зенита» Николас Ломбертс поделился впечатлениями от матча 29-го тура РФПЛ против «Краснодара» (1:0), который стал для бельгийца последним на «Петровском».
- Когда болельщики 60 минут кричали мое имя - это супер!
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- Никогда такого не видели?
- Нет. А вы?
- И мы нет.
- Болельщики «Зенита» - лучшие в мире!
- Не захотелось остаться?
- О, ну я ведь не играю здесь последний год. А хочу приехать в Россию на чемпионат мира.
- Еще и в футбол играли рядом.
- Я не смотрел (улыбается). Я смотрел только на болельщиков, - передает слова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
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Напомним, летом Ломбертс станет игроком бельгийского клуба «Остенде». За «Зенит» Николас выступает с 2007 года. В составе петербургского клуба защитник четыре раза становился чемпионом России, выиграл два Кубка и четыре Суперкубка России, а также Кубок и Суперкубок УЕФА. Ломбертс провел за «Зенит» 361 матч и забил 11 голов.
В матче 29-го тура чемпионата России «Зенит» дома обыграл «Краснодар» со счетом 1:0. Единственный мяч в составе сине-бело-голубых на 12-й минуте матча с передачи Мигеля Данни забил Артем Дзюба.
Подопечные Мирчи Луческу занимают третье место в турнирной таблице с 58 очками, команда Игоря Шалимова идет на пятой строчке, имея в активе 46 баллов.
В заключительном туре РФПЛ петербуржцы в Москве сыграют с «Локомотивом», «Краснодар» в Томске встретится с «Томью». Оба матча состоятся 21 мая и начнутся в 15:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.
Матч
Голы
Дзюба 12 (1:0).
Состав
Зенит: Лунев (Лодыгин, 45), Кришито, Смольников, Нету, Жирков (Ломбертс, 90), Маурисио (Юсупов, 75), Жулиано, Хави Гарсия, Данни, Кокорин, Дзюба
Краснодар: Синицын, Гранквист, Рамирес, Мартынович, Перейра (Вандерсон, 57), Газинский, Каборе (Жоаозиньо, 75), Мамаев, Классон, Петров (Лаборде, 88), Смолов
Предупреждения:
Хави Гарсия, 61 - Каборе, 71
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
17 мая 19:30, Петровский, Текстовая трансляция