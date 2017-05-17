Сергей Прядкин: «Зенит» правильно сделал, что перенес матч с «Краснодаром» на «Петровский»

Президент РФПЛ Сергей Прядкин поделился мнением о решении перенести матч 29-го тура «Зенит» - «Краснодар» (1:0) на «Петровский».

- Основным стадионом у «Зенита» был заявлен «Петровский», поэтому с точки зрения регламента нет никаких нарушений. Туда выезжали представители Российского футбольного союза, РФПЛ, оргкомитета «Россия-2018», и я думаю, правильно сделали, потому что есть возможность подготовить газон на стадионе «Санкт-Петербург» более качественно.

Там проведено много мероприятий — два матча, концерты, поэтому, думаю, вопросы с количеством тестовых матчей с ФИФА улажены, - приводит слова Прядкина ТАСС.

Напомним, в матче 29-го тура чемпионата России «Зенит» дома обыграл «Краснодар» со счетом 1:0. Единственный мяч в составе сине-бело-голубых на 12-й минуте матча с передачи Мигеля Данни забил Артем Дзюба.

Подопечные Мирчи Луческу занимают третье место в турнирной таблице с 58 очками, команда Игоря Шалимова идет на пятой строчке, имея в активе 46 баллов.

В заключительном туре РФПЛ петербуржцы в Москве сыграют с «Локомотивом», «Краснодар» в Томске встретится с «Томью». Оба матча состоятся 21 мая и начнутся в 15:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.