Андрей Синицын: По составу и амбициям «Краснодар» должен попадать в еврокубки
Голкипер «Краснодара» Андрей Синицын поделился впечатлениями от матча 29-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:1).
- Обидно, что проиграли, у нас были моменты сравнять счет. Немного скованно играли вначале. А так - вполне открытая игра получилась.
- Команда нервничала, что это решающий матч в борьбе за еврокубки?
- У нас есть одна игра, существуют теоретические шансы попасть в Лигу Европы, так что будем стараться.
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- Непопадание в еврокубки будет провалом для команды?
- Да, все-таки по составу и амбициям мы должны попадать туда. Но повторюсь - шансы у нас еще есть, - передает слова Синицына корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, в матче 29-го тура чемпионата России «Зенит» дома обыграл «Краснодар» со счетом 1:0. Единственный мяч в составе сине-бело-голубых на 12-й минуте матча с передачи Мигеля Данни забил Артем Дзюба.
Подопечные Мирчи Луческу занимают третье место в турнирной таблице с 58 очками, команда Игоря Шалимова идет на пятой строчке, имея в активе 46 баллов.
В заключительном туре РФПЛ петербуржцы в Москве сыграют с «Локомотивом», «Краснодар» в Томске встретится с «Томью». Оба матча состоятся 21 мая и начнутся в 15:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.
Матч
Голы
Дзюба 12 (1:0).
Состав
Зенит: Лунев (Лодыгин, 45), Кришито, Смольников, Нету, Жирков (Ломбертс, 90), Маурисио (Юсупов, 75), Жулиано, Хави Гарсия, Данни, Кокорин, Дзюба
Краснодар: Синицын, Гранквист, Рамирес, Мартынович, Перейра (Вандерсон, 57), Газинский, Каборе (Жоаозиньо, 75), Мамаев, Классон, Петров (Лаборде, 88), Смолов
Предупреждения:
Хави Гарсия, 61 - Каборе, 71
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
17 мая 19:30, Петровский, Текстовая трансляция