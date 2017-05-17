Андрей Синицын: По составу и амбициям «Краснодар» должен попадать в еврокубки

Голкипер «Краснодара» Андрей Синицын поделился впечатлениями от матча 29-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:1).

- Обидно, что проиграли, у нас были моменты сравнять счет. Немного скованно играли вначале. А так - вполне открытая игра получилась.

- Команда нервничала, что это решающий матч в борьбе за еврокубки?

- У нас есть одна игра, существуют теоретические шансы попасть в Лигу Европы, так что будем стараться.

<iframe width=»560» height=»315» src=»https://www.youtube.com/embed/dwuvOha3UiE» frameborder=»0» allowfullscreen></iframe>

- Непопадание в еврокубки будет провалом для команды?

- Да, все-таки по составу и амбициям мы должны попадать туда. Но повторюсь - шансы у нас еще есть, - передает слова Синицына корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в матче 29-го тура чемпионата России «Зенит» дома обыграл «Краснодар» со счетом 1:0. Единственный мяч в составе сине-бело-голубых на 12-й минуте матча с передачи Мигеля Данни забил Артем Дзюба.

Подопечные Мирчи Луческу занимают третье место в турнирной таблице с 58 очками, команда Игоря Шалимова идет на пятой строчке, имея в активе 46 баллов.

В заключительном туре РФПЛ петербуржцы в Москве сыграют с «Локомотивом», «Краснодар» в Томске встретится с «Томью». Оба матча состоятся 21 мая и начнутся в 15:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.