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Виктор Классон: По сравнению со «Спартаком» игроки «Зенита» более мастеровитые

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон поделился впечатлениями от матча 29-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:1).

- Тяжелая игра для нас. Против команды сыграл быстрый гол. Нам не удалось сравнять счет. 

- Это худшая игра команды этой весной?
- Нет, я так не думаю. Мы еще проигрывали худшим командам чемпионата.

- Слышали о победе «Ростова»?
- Да, это плохой вечер для нас: мы проиграли, а «Ростов» победил.

- Чувствуете, что Лига Европы ускользает от вас?
- Мы на два очка отстаем от четвертого места. Нам нужна своя победа и поражение «Ростова». Поглядим, но такой расклад - это плохо для нас. 

- Сравните «Зенит» с другими командами РФПЛ - «Спартаком» или ЦСКА, например.
- По сравнению со «Спартаком» игроки «Зенита» более мастеровитые, но красно-белые усерднее работали. У нас было пространство, чтобы создавать моменты у ворот «Зенита», но не использовали. 

- Что больше сказалось: быстрый гол или команда в плохой форме?
- Не знаю. Наверное, это смесь того и другого. Во втором тайме мы стали играть лучше, но не удалось забить гол. «Зенит» заслужил победу, больше говорить тут нечего.

- Вы довольны первым сезоном в России?
- И да, и нет, если не попадем в Лигу Европы. Мы хорошо выступили там на стадии плей-офф, но в чемпионате могли набрать больше очков, - передает слова Классона корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в матче 29-го тура чемпионата России «Зенит» дома обыграл «Краснодар» со счетом 1:0. Единственный мяч в составе сине-бело-голубых на 12-й минуте матча с передачи Мигеля Данни забил Артем Дзюба.

Подопечные Мирчи Луческу занимают третье место в турнирной таблице с 58 очками, команда Игоря Шалимова идет на пятой строчке, имея в активе 46 баллов.

В заключительном туре РФПЛ петербуржцы в Москве сыграют с «Локомотивом», «Краснодар» в Томске встретится с «Томью». Оба матча состоятся 21 мая и начнутся в 15:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию. 

Матч

Зенит - Краснодар - 1:0 (1:0)

Голы

Дзюба 12 (1:0).

Состав

Зенит: Лунев (Лодыгин, 45), Кришито, Смольников, Нету, Жирков (Ломбертс, 90), Маурисио (Юсупов, 75), Жулиано, Хави Гарсия, Данни, Кокорин, Дзюба

Краснодар: Синицын, Гранквист, Рамирес, Мартынович, Перейра (Вандерсон, 57), Газинский, Каборе (Жоаозиньо, 75), Мамаев, Классон, Петров (Лаборде, 88), Смолов

Предупреждения:

Хави Гарсия, 61 - Каборе, 71

Судья:

Владимир Сельдяков (Россия)

Место и дата

17 мая 19:30, Петровский, Текстовая трансляция

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