Жозе Маурисио: Уход Луческу? Вряд ли смогу что-то сказать по этой теме
Полузащитник «Зенита» Жозе Маурисио поделился впечатлениями от матча 29-го тура РФПЛ против «Краснодара» (1:0).
– Против «Краснодара» играть тяжело, потому что у них выстроенная схема игры. Мы заслужили три очка.
– В раздевалке после матча было больше радости от победы или огорчения из-за того, что ЦСКА не потерял очки?
– Мы фокусируемся на себе, а не на соперниках. Но мы, конечно, будем очень счастливы, если выйдем в Лигу чемпионов.
– Как в команде относятся к тому, что Мирча Луческу может уйти после сезона?
– Я вряд ли могу что-то сказать по этой теме. Ваш вопрос – к руководству, к президенту клуба. Моя задача – играть и помогать своей команде, - передает слова Маурисио корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, в матче 29-го тура чемпионата России «Зенит» дома обыграл «Краснодар» со счетом 1:0. Единственный мяч в составе сине-бело-голубых на 12-й минуте матча с передачи Мигеля Данни забил Артем Дзюба.
Подопечные Мирчи Луческу занимают третье место в турнирной таблице с 58 очками, команда Игоря Шалимова идет на пятой строчке, имея в активе 46 баллов.
В заключительном туре РФПЛ петербуржцы в Москве сыграют с «Локомотивом», «Краснодар» в Томске встретится с «Томью». Оба матча состоятся 21 мая и начнутся в 15:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.
Матч
Голы
Дзюба 12 (1:0).
Состав
Зенит: Лунев (Лодыгин, 45), Кришито, Смольников, Нету, Жирков (Ломбертс, 90), Маурисио (Юсупов, 75), Жулиано, Хави Гарсия, Данни, Кокорин, Дзюба
Краснодар: Синицын, Гранквист, Рамирес, Мартынович, Перейра (Вандерсон, 57), Газинский, Каборе (Жоаозиньо, 75), Мамаев, Классон, Петров (Лаборде, 88), Смолов
Предупреждения:
Хави Гарсия, 61 - Каборе, 71
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
17 мая 19:30, Петровский, Текстовая трансляция