Жозе Маурисио: Уход Луческу? Вряд ли смогу что-то сказать по этой теме

Полузащитник «Зенита» Жозе Маурисио поделился впечатлениями от матча 29-го тура РФПЛ против «Краснодара» (1:0).

– Против «Краснодара» играть тяжело, потому что у них выстроенная схема игры. Мы заслужили три очка.

– В раздевалке после матча было больше радости от победы или огорчения из-за того, что ЦСКА не потерял очки?

– Мы фокусируемся на себе, а не на соперниках. Но мы, конечно, будем очень счастливы, если выйдем в Лигу чемпионов.





– Как в команде относятся к тому, что Мирча Луческу может уйти после сезона?

– Я вряд ли могу что-то сказать по этой теме. Ваш вопрос – к руководству, к президенту клуба. Моя задача – играть и помогать своей команде, - передает слова Маурисио корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в матче 29-го тура чемпионата России «Зенит» дома обыграл «Краснодар» со счетом 1:0. Единственный мяч в составе сине-бело-голубых на 12-й минуте матча с передачи Мигеля Данни забил Артем Дзюба.

Подопечные Мирчи Луческу занимают третье место в турнирной таблице с 58 очками, команда Игоря Шалимова идет на пятой строчке, имея в активе 46 баллов.

В заключительном туре РФПЛ петербуржцы в Москве сыграют с «Локомотивом», «Краснодар» в Томске встретится с «Томью». Оба матча состоятся 21 мая и начнутся в 15:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.