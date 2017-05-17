Игорь Шалимов: Разговора о моем будущем с руководством не было

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился впечатлениями от матча 29-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:1).

- Начали плохо. Не скажу, что какой-то прессинг был со стороны «Зенита», но мы получали контратаки, потому что теряли мячи в центре поля. Это наша болезнь. Во второй половине создавали какие-то моменты, но забить их не смогли.

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- Был ли разговор с руководством клуба о будущем команды, если вы не попадете в еврокубки?

- Разговора о будущем с руководством не было, - передает слова Шалимова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в матче 29-го тура чемпионата России «Зенит» дома обыграл «Краснодар» со счетом 1:0. Единственный мяч в составе сине-бело-голубых на 12-й минуте матча с передачи Мигеля Данни забил Артем Дзюба.

Подопечные Мирчи Луческу занимают третье место в турнирной таблице с 58 очками, команда Игоря Шалимова идет на пятой строчке, имея в активе 46 баллов.

В заключительном туре РФПЛ петербуржцы в Москве сыграют с «Локомотивом», «Краснодар» в Томске встретится с «Томью». Оба матча состоятся 21 мая и начнутся в 15:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.