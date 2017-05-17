Новокузнецкий «Металлург» опроверг информацию об исключении из КХЛ

уководство новокузнецкого «Металлурга» назвало слухами информацию об исключении клуба из состава участников КХЛ будущего сезона. Об этом сообщил генеральный директор команды Сергей Зиновьев.

- На сегодняшний день клуб проводит трансферную работу, продлевает контракты с хоккеистами и подписывает новых игроков. Клуб работает в штатном режиме и никакой официальной информации об исключении команды из КХЛ нет.

Подобные слухи не идут нам на пользу. Такое ощущение, что кто-то как специально запускает такие слухи и не хочет, чтобы в Новокузнецке была сильная и боеспособная команда. Несмотря на это могу сказать, что нами ведется активная селекционная работа в плане усиления «Металлурга». С Александром Фроловым, много поигравшим в НХЛ и за сборную России, уже подписан контракт. Ведем переговоры о подписании контрактов с финским защитником Янне Яласваарой, дважды завоевывавшим Кубок Гагарина с московским «Динамо», и нападающим, воспитанником «Металлурга» Артемом Черновым. Завершаются переговоры еще с 4 легионерами, в числе которых есть и североамериканцы. Работаем и на российском рынке игроков, - передает слова Зиновьева официальный сайт клуба.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Металлург» может в следующем сезоне не сыграть в КХЛ.