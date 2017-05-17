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Новокузнецкий «Металлург» опроверг информацию об исключении из КХЛ

Источник:  ХК «Металлург» (Новокузнецк)Комментарии

уководство новокузнецкого «Металлурга» назвало слухами информацию об исключении клуба из состава участников КХЛ будущего сезона. Об этом сообщил генеральный директор команды Сергей Зиновьев.

- На сегодняшний день клуб проводит трансферную работу, продлевает контракты с хоккеистами и подписывает новых игроков. Клуб работает в штатном режиме и никакой официальной информации об исключении команды из КХЛ нет.

Подобные слухи не идут нам на пользу. Такое ощущение, что кто-то как специально запускает такие слухи и не хочет, чтобы в Новокузнецке была сильная и боеспособная команда. Несмотря на это могу сказать, что нами ведется активная селекционная работа в плане усиления «Металлурга». С Александром Фроловым, много поигравшим в НХЛ и за сборную России, уже подписан контракт. Ведем переговоры о подписании контрактов с финским защитником Янне Яласваарой, дважды завоевывавшим Кубок Гагарина с московским «Динамо», и нападающим, воспитанником «Металлурга» Артемом Черновым. Завершаются переговоры еще с 4 легионерами, в числе которых есть и североамериканцы. Работаем и на российском рынке игроков, - передает слова Зиновьева официальный сайт клуба.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Металлург» может в следующем сезоне не сыграть в КХЛ.

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