M-1 Challenge 79. Джош Реттингхаус сразится против Бахтияра Тойчубаева
1 июня чемпион King of the Cage Джош Реттингхаус (США, 14-4) выйдет в рейдж на турнире M-1 Challenge 79, для того чтобы сразится с незнающим поражений Бахтияром Тойчубаевым (Жаш Куч, 6-0).
Джош Реттингхаус как буря ворвался на турниры M-1 Challenge, сокрушив на своем пути Вадима Жлобича и Сергея Морозова, обоих нокаутировав в первом раунде, чем полностью подтвердил свое боевое прозвище «The Finisher». Огромная скорость в ударных комбинациях, мгновенная реакция и мощный удар принесли американцу не только победы, но и признание среди болельщиков по обе стороны Океана.
Бахтияр Тойчубаев является уроженцем Кыргызстана, который снискал себе славу в Азии на турнирах JFC, Alash Pride и WFL. Приехав в Россию он стал победителем кубка губернатора Сахалина по MMA и чемпионом кубка Федерации СБИ Ориентал. 6 боев и 6 побед на профессиональной арене смешанных единоборств. Все эти успехи привлекли к Бахтияру внимание со стороны крупных международных промоушенов и в итоге он получил шанс проявить себя на M-1 Challenge.
СОСТАВ
УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА
(До
84 кг), Брэндон Хэлси (США), 9-2 - Александр
«Шторм» Шлеменко (Новый Поток,
авторская школа Шторм и клуб Боец), 55-9
(До
77,1 кг), Арда Адас (Германия), 7-2 - Сергей
Романов (Сечь PRO), 11-1
(До
84 кг), Энок Солвес Торрес (Испания), 19-9-1
- Валерий Мясников (Team Industrials), 11-1-2
(До
61,3 кг), Джош «The Finisher» Реттингхаус (США),
14-4 - Бахтияр «Baha» Тойчубаев (Жаш Куч),
6-0
(До
77,1 кг), Деян Стефаноски (Македония), 5-1 -
Данила Приказа (Fightspirit), 6-1-1