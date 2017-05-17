M-1 Challenge 79. Джош Реттингхаус сразится против Бахтияра Тойчубаева

1 июня чемпион King of the Cage Джош Реттингхаус (США, 14-4) выйдет в рейдж на турнире M-1 Challenge 79, для того чтобы сразится с незнающим поражений Бахтияром Тойчубаевым (Жаш Куч, 6-0).

Джош Реттингхаус как буря ворвался на турниры M-1 Challenge, сокрушив на своем пути Вадима Жлобича и Сергея Морозова, обоих нокаутировав в первом раунде, чем полностью подтвердил свое боевое прозвище «The Finisher». Огромная скорость в ударных комбинациях, мгновенная реакция и мощный удар принесли американцу не только победы, но и признание среди болельщиков по обе стороны Океана.

Бахтияр Тойчубаев является уроженцем Кыргызстана, который снискал себе славу в Азии на турнирах JFC, Alash Pride и WFL. Приехав в Россию он стал победителем кубка губернатора Сахалина по MMA и чемпионом кубка Федерации СБИ Ориентал. 6 боев и 6 побед на профессиональной арене смешанных единоборств. Все эти успехи привлекли к Бахтияру внимание со стороны крупных международных промоушенов и в итоге он получил шанс проявить себя на M-1 Challenge.

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА



(До 84 кг), Брэндон Хэлси (США), 9-2 - Александр «Шторм» Шлеменко (Новый Поток, авторская школа Шторм и клуб Боец), 55-9



(До 77,1 кг), Арда Адас (Германия), 7-2 - Сергей Романов (Сечь PRO), 11-1



(До 84 кг), Энок Солвес Торрес (Испания), 19-9-1 - Валерий Мясников (Team Industrials), 11-1-2



(До 61,3 кг), Джош «The Finisher» Реттингхаус (США), 14-4 - Бахтияр «Baha» Тойчубаев (Жаш Куч), 6-0



(До 77,1 кг), Деян Стефаноски (Македония), 5-1 - Данила Приказа (Fightspirit), 6-1-1

