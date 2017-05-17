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«Крылья Советов» в гостях переиграли «Томь»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Томи» на своем поле уступили «Крыльям Советов» в матче 29-го тура чемпионата России со счетом 0:2.

Счет в матче уже на 5-й минуте открыл нападающий Джанни Бруно. На 80-й минуте отличился форвард самарцев Сергей Корниленко.

«Крылья Советов» набрали 28 очков и поднялись на 13-е место в турнирной таблице чемпионата. «Томь» с 14 очками занимает последнее место.

В заключительном туре 21 мая «Крылья Советов» на своем поле примут «Терек». В тот же день «Томь» сыграет с «Краснодаром».

Матч

Томь - Терек - 1:2 (0:0)

Голы

Лебеденко 60 (0:1). Мбенг 62 (0:2). Салахутдинов 80 (1:2).

Состав

Томь: Солосин, Митерев, Пульич (Осипов, 66), Карымов, Гвинейский, Чуперка, Пугин, Попов, Баляйкин (Большунов, 66), Сасин (Салахутдинов, 69), Голышев

Терек: Городов, Уциев, Анхель, Семёнов, Родолфо, Торже (Лебеденко, 53), Иванов (Балай, 74), Пирис, Мохаммади, Кузяев, Мбенг (Садаев, 72)

Предупреждения:

Карымов, 27; Пугин, 38; Сасин, 65 - Торже, 19; Иванов, 74

Место и дата

14 мая 12:00, Труд, Текстовая трансляция

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