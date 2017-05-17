«Крылья» победили в Томске впервые с 2009 года
В среду в матче 29-го тура РФПЛ «Томь» на своем поле уступила «Крыльям Советов» со счетом 0:2.
До этого матча самарский клуб не мог победить в Томске 5 матчей подряд – 3 ничьи и 2 поражения. Последний раз «Крылья» побеждали «Томь» на выезде 15 марта 2009 года (1:0).
После 29 туров томичи занимают последнее место в чемпионате, а самарцы идут на 13-й строчке.
Напомним, что «Томь» досрочно покинула РФПЛ.
Матч
Томь - Крылья Советов - 0:2 (0:1)
Голы
Бруно 5 (0:1). Корниленко 78 (0:2).
Состав
Томь: Солосин, Карымов, Пульич (Митерев, 65), Попов, Салахутдинов, Чуперка, Гвинейский (Большунов, 71), Баляйкин, Пугин, Соболев, Голышев
Крылья Советов: Конюхов, Бато, Надсон, Ятченко, Зотов, Мияилович (Зинков, 58), Ткачёв (Зуев, 56), Башкиров, Бруно (Родич, 75), Паскуато, Корниленко
Предупреждения:
Баляйкин, 27; Попов, 41; Чуперка, 70 - Зотов, 35
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
17 мая 15:00, Труд, Текстовая трансляция