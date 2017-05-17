«Крылья» победили в Томске впервые с 2009 года

В среду в матче 29-го тура РФПЛ «Томь» на своем поле уступила «Крыльям Советов» со счетом 0:2.

До этого матча самарский клуб не мог победить в Томске 5 матчей подряд – 3 ничьи и 2 поражения. Последний раз «Крылья» побеждали «Томь» на выезде 15 марта 2009 года (1:0).

После 29 туров томичи занимают последнее место в чемпионате, а самарцы идут на 13-й строчке.

Напомним, что «Томь» досрочно покинула РФПЛ.