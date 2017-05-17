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«Крылья» победили в Томске впервые с 2009 года

Руслан Абушкин
Руслан Абушкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В среду в матче 29-го тура РФПЛ «Томь» на своем поле уступила «Крыльям Советов» со счетом 0:2.

До этого матча самарский клуб не мог победить в Томске 5 матчей подряд – 3 ничьи и 2 поражения. Последний раз «Крылья» побеждали «Томь» на выезде 15 марта 2009 года (1:0).

После 29 туров томичи занимают последнее место в чемпионате, а самарцы идут на 13-й строчке.

Напомним, что «Томь» досрочно покинула РФПЛ.

Матч

Томь - Крылья Советов - 0:2 (0:1)

Голы

Бруно 5 (0:1). Корниленко 78 (0:2).

Состав

Томь: Солосин, Карымов, Пульич (Митерев, 65), Попов, Салахутдинов, Чуперка, Гвинейский (Большунов, 71), Баляйкин, Пугин, Соболев, Голышев

Крылья Советов: Конюхов, Бато, Надсон, Ятченко, Зотов, Мияилович (Зинков, 58), Ткачёв (Зуев, 56), Башкиров, Бруно (Родич, 75), Паскуато, Корниленко

Предупреждения:

Баляйкин, 27; Попов, 41; Чуперка, 70 - Зотов, 35

Судья:

Сергей Лапочкин (Россия)

Место и дата

17 мая 15:00, Труд, Текстовая трансляция

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