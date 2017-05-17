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Дмитрий Смит: МОК уже присматривается к киберспорту

Источник:  ТАССКомментарии

Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит считает, что киберспорт должен быть в программе олимпийских игр.

- МОК уже присматривается к киберспорту, естественно, всем понятно, что это слишком массовый вид спорта и с ним надо учиться взаимодействовать. Я рассчитываю дожить до того момента, когда он будет включен в олимпийскую программу. Да, Олимпийские игры в последнее время немного себя дискредитировали, но я считаю, что киберспорт там будет. И это будет очень хорошо, - сказал Смит в интервью ТАСС.

Напомним, что Олимпийский совет Азии включит киберспорт в список дисциплин Азиатских игр 2018 и 2022 годов.

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