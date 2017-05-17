Сборная России выехала в Париж с трехчасовой задержкой
Поезд с хоккеистами сборной России отправился из Кельна в Париж, где 18 мая пройдет матч 1/4 финала чемпионата мира-2017.
Отправление поезда было задержано на три часа из-за неисправности подвижного состава.
Сразу по прибытии в столицу Франции хоккеисты проведут вечернюю тренировку.
Матч Россия - Чехия начнется завтра в 17:15 по московскому времени.
Напомним, поражение от сборной США не позволило россиянам занять первое место в своей группе.
Матч
Место и дата
18 мая 17:15, АккорХотелс Арена, Онлайн-трансляция
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