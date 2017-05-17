РФПЛ. Все голы дня (ВИДЕО)
Сегодня проходят матчи 29-го тура чемпионата России по футболу. «Советский спорт» предлагает вам ознакомиться с забитыми мячами.
«Томь» - «Крылья Советов» - 0:2
Гол: Бруно, 0:1
Г⚽⚽⚽⚽Л! @fckssamara #НашФутбол #РФПЛ. 29-й тур. #ТомьКрылья 0:1 5' Джанни Бруно @giannibruno9 pic.twitter.com/zucKu0pFyN— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 17 мая 2017 г.
Гол: Корниленко, 0:2
Г⚽⚽⚽⚽Л! @fckssamara #НашФутбол #РФПЛ. 29-й тур. #ТомьКрылья 0:2 80' Сергей Корниленко pic.twitter.com/pngEdC0Ytf— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 17 мая 2017 г.
«Урал»
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«Оренбург» - «Уфа» LIVE!
«Зенит» - «Краснодар» 19:30
«Спартак» - «Терек» 19:30
«Рубин» - ЦСКА 19:30
«Анжи» - «Ростов» 19:30
«Арсенал» - «Амкар» 19:30
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