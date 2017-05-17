Филимонов подарил музею «Спартака» свой вратарский свитер 1997-1998 годов
Шестикратный чемпион России в составе «Спартака» Александр Филимонов преподнес в дар спартаковскому музею свой вратарский свитер образца 1997-1998 годов.
- От всей души поздравляю спартаковцев с завоеванным чемпионством. Желаю команде и в дальнейшем таких же ярких побед в чемпионате страны и в Лиге чемпионов, - передает слова Филимонова официальный сайт «Спартака».
Шестикратный чемпион России в составе «Спартака» Александр Филимонов преподнес дар нашему музею ▶️ https://t.co/cmIEFTKw6J pic.twitter.com/pZ8wbFAH6B— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 17 мая 2017 г.
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