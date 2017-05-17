Александр Кожевников: С американцами было много ненужных удалений
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников – о предстоящем четвертьфинале Россия – Чехия на ЧМ по хоккею.
- Какие выводы надо сделать из матча с США?
- Быстрее принимать решения и поменьше удаляться. И надо реализовывать свои возможности. И все.
- Не нужных удалений с американцами было много?
- Были.
- Чехи ведь будут провоцировать…
- Ну, что, наши первый день в хоккей играют?!
- Но ведь неприятно, когда плюнут из под тишка…
- Ну, плюнут… Терпеть надо. Главное – победа. Или в конце матча, когда выигрываете, дайте в душу обидчику, как это делали хоккеисты сборной СССР.
- Но все же поражение – есть поражение. Психологически не надломило команду. Не будет мандража?
- Не будет. Все взрослые люди и понимают, что произошло. Здесь и тренерам ничего не надо говорить. Ребята все сами понимают – зачем они сюда приехали.