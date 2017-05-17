Александр Кожевников: С американцами было много ненужных удалений

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников – о предстоящем четвертьфинале Россия – Чехия на ЧМ по хоккею.

- Какие выводы надо сделать из матча с США?

- Быстрее принимать решения и поменьше удаляться. И надо реализовывать свои возможности. И все.

- Не нужных удалений с американцами было много?

- Были.

- Чехи ведь будут провоцировать…

- Ну, что, наши первый день в хоккей играют?!

- Но ведь неприятно, когда плюнут из под тишка…

- Ну, плюнут… Терпеть надо. Главное – победа. Или в конце матча, когда выигрываете, дайте в душу обидчику, как это делали хоккеисты сборной СССР.

- Но все же поражение – есть поражение. Психологически не надломило команду. Не будет мандража?

- Не будет. Все взрослые люди и понимают, что произошло. Здесь и тренерам ничего не надо говорить. Ребята все сами понимают – зачем они сюда приехали.