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Александр Кожевников: С американцами было много ненужных удалений

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников – о предстоящем четвертьфинале Россия – Чехия на ЧМ по хоккею.

- Какие выводы надо сделать из матча с США?
- Быстрее принимать решения и поменьше удаляться. И надо реализовывать свои возможности. И все.

- Не нужных удалений с американцами было много?
- Были.

- Чехи ведь будут провоцировать…
- Ну, что, наши первый день в хоккей играют?!

- Но ведь неприятно, когда плюнут из под тишка…
- Ну, плюнут… Терпеть надо. Главное – победа. Или в конце матча, когда выигрываете, дайте в душу обидчику, как это делали хоккеисты сборной СССР. 

- Но все же поражение – есть поражение. Психологически не надломило команду. Не будет мандража?
- Не будет. Все взрослые люди и понимают, что произошло. Здесь и тренерам ничего не надо говорить. Ребята все сами понимают – зачем они сюда приехали.

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