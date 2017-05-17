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Маццарри покинет «Уотфорд» по окончании сезона

Источник:  ФК «Уотфорд»Комментарии

Итальянский специалист Вальтер Маццарри по окончании текущего сезона покинет пост главного тренера «Уотфорда».

- После того как совет директоров обсудил с Вальтером Маццарри будущие цели и задачи клуба, было решено, что он покинет пост главного тренера после заключительной игры сезона-2016/17, - цитирует председателя совета директоров «Уотфорда» Скотта Даксбери официальный сайт клуба.

В данный момент «Уотфорд» занимает 16-ю строчку в турнирной таблице английской премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что новым главным тренером этой команды может стать Леонид Слуцкий.

Другими кандидатами на пост наставника «Уотфорда» являются итальянец Клаудио Раньери и португалец Марку Силва.


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