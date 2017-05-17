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Нападающий Тарасов продлил контракт с московским «Динамо»

Источник:  ХК «Динамо» (Москва)Комментарии

Нападающий Даниил Тарасов заключил новый двухлетний контракт с московским «Динамо», сообщается на официальном сайте бело-голубых.

25-летний форвард в минувшем сезоне КХЛ провел 34 игры, набрал 7 (5+2) очков при 20 минутах штрафа и показателе полезности «+1», при среднем времени на площадке, равном 14 минутам за игру. В плей-офф Тарасов выходил на лед в 9 матчах и набрал 2 очка (1+1), 2 штрафные минуты при показателе полезности «-1» и среднем времени на площадке, равном тем же 14 минутам.

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