Крис Ли: Надеюсь, Канада сыграет с Россией в полуфинале в Кельне

Защитник магнитогорского «Металлурга» Крис Ли рассказал о своем желании встретится со сборной России в полуфинале чемпионата мира.

- Желаю удачи сборной России, но и канадской команде тоже. Надеюсь, мы сыграем с россиянами в полуфинале в Кельне, - приводит слова Ли ТАСС.

Напомним, что в минувшем сезоне провел в составе «Магнитки» вышел на лед в 60 матчах регулярного чемпионата, в которых набрал 65 очков (14+51).