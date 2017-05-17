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Крис Ли: Надеюсь, Канада сыграет с Россией в полуфинале в Кельне

Источник:  ТАССКомментарии

Защитник магнитогорского «Металлурга» Крис Ли рассказал о своем желании встретится со сборной России в полуфинале чемпионата мира.

- Желаю удачи сборной России, но и канадской команде тоже. Надеюсь, мы сыграем с россиянами в полуфинале в Кельне, - приводит слова Ли ТАСС.

Напомним, что в минувшем сезоне провел в составе «Магнитки» вышел на лед в 60 матчах регулярного чемпионата, в которых набрал 65 очков (14+51).

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