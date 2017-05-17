Никита Симонян: Сборная Германии по футболу будет интересна на Кубке конфедераций и без лидеров

Первый вице-президент РФС Никита Симонян прокомментировал состав сборной Германии на предстоящий Кубок Конфедераций.

- Можно понять тренера, который хочет просмотреть новых кандидатов. Для него возможности игроков, которых он не вызвал, абсолютно ясны, поэтому он, наверное, хочет на таком серьезном турнире попробовать новых футболистов. Не думаю, что это игнорирование Кубка конфедераций.

Думаю, что интерес к сборной Германии и турниру в целом не должен быть снижен. Нашего любителя футбола сложно понять, некоторые могут расстроиться отсутствием ряда игроков, а некоторые будут рады возможности посмотреть на будущих звезд футбола. Тренер комплектует команду, он же несет ответственность за результат, - передает слова Симоняна ТАСС.

Напомним, что заявка сборной Германии выглядит следующим образом:

Вратари: Берндт Лено, Марк-Андре тер Штеген, Кевин Трапп.

Защитники: Маттиас Гинтер, Йонас Хектор, Бенджамин Хенрихс, Джошуа Киммих, Шкодран Мустафи, Марвин Платтенхардт, Антонио Рюдигер, Никлас Зюле.

Полузащитники: Юлиан Брандт, Эмре Джан, Керем Демирбай, Диего Демме, Юлиан Дракслер, Леон Горецка.

Нападающие: Себастьян Руди, Лерой Сане, Ларс Штиндль, Сандро Вагнер, Тимо Вернер, Амин Юнес.

Напомним, турнир состоится в России и пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах страны: Москва (стадион «Спартак»), Санкт-Петербург (стадион «Санкт-Петербург»), Казань («Казань Арена») и Сочи (стадион «Фишт»).