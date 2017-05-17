«Анжи» - «Ростов»: Девич впервые попал в стартовый состав желто-синих
Стал известен состав «Ростова» на матч 29-го тура РФПЛ против «Анжи».
На поле стадиона «Анжи-Арена» желто-синие выйдут в следующем составе:
Медведев, Калачев, Симич, Навас, Кудряшов, Байрамян, Гацкан, Нобоа, Ерохин, Бухаров, Девич
Запасные: Гошев, Комиссаров, Мевля, Терентьев, Сорокин, Могилевец, Препелицэ, Полоз, Азмун
Напомним, что матч «Анжи» - «Ростов» начнется в 19:30.
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