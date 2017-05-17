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Валерий Петраков: Лидеры «Томи» играли на очень низком уровне, причем все

Источник:  ТАССКомментарии

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков прокомментировал поражение своей команды в мачте 29-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» (0:2).

- Надеялся на лучший результат, конечно. Неплохо выглядели - и по движению, и по организации игры, но в этом матче, как ни странно, все решило исполнительское мастерство. И, конечно, мне не очень понравились наши опытные ребята. Наши лидеры играли на очень низком уровне, причем все, это один из главных вопросов, - передает слова Петракова ТАСС.

«Крылья Советов» набрали 28 очков и поднялись на 13-е место в турнирной таблице чемпионата. «Томь» с 14 очками занимает последнее место.

В заключительном туре 21 мая «Крылья Советов» на своем поле примут «Терек». В тот же день «Томь» сыграет с «Краснодаром».

Матч

Томь - Крылья Советов - 0:2 (0:1)

Голы

Бруно 5 (0:1). Корниленко 78 (0:2).

Состав

Томь: Солосин, Карымов, Пульич (Митерев, 65), Попов, Салахутдинов, Чуперка, Гвинейский (Большунов, 71), Баляйкин, Пугин, Соболев, Голышев

Крылья Советов: Конюхов, Бато, Надсон, Ятченко, Зотов, Мияилович (Зинков, 58), Ткачёв (Зуев, 56), Башкиров, Бруно (Родич, 75), Паскуато, Корниленко

Предупреждения:

Баляйкин, 27; Попов, 41; Чуперка, 70 - Зотов, 35

Судья:

Сергей Лапочкин (Россия)

Место и дата

17 мая 15:00, Труд, Текстовая трансляция

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