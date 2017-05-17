Промес и Зе Луиш выйдут в атаке «Спартака» на матч с «Тереком»
Стал известен состав «Спартака» на матч 29-го тура чемпионата России против «Терека».
«Спартак»: Ребров, Комбаров, Боккетти, Ещенко, Таски, Зобнин, Глушаков, Фернандо, Попов, Промес, Зе Луиш.
#СпартакТерек #ВпередСпартак pic.twitter.com/Fyhey5ucb3— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 17 мая 2017 г.
Запасные: Песьяков, Селихов, Тигиев, Джикия, Маурисио, Кутепов, Тимофеев, Леонтьев, Самедов, Ананидзе, Мельгарехо, Адриано.
Напомним, что матч начнется в 19:30 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этой встречи.
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