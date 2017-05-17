Дзагоев остался в запасе ЦСКА на матч с «Рубином»
Стали известны стартовые составы «Рубина» и ЦСКА, которые сегодня в Казани проведут матч 29-го тура РФПЛ.
«Рубин»: Рыжиков, Санчес, Камболов, Самбрано, Кузьмин, Ткачук, Цакташ, М'Вила, Рочина, Канунников, Жонатас.
Запасные:
Нестеренко, Набиуллин, Бауэр, Устинов, Махатадзе, Сонг, Ахметов, Жемалетдинов.
ЦСКА:
Акинфеев, Щенников, Игнашевич, Васин, В. Березуцкий, Фернандес, Натхо,
Вернблум, Головин, Витиньо, Чалов.
Запасные: Помазун, Овчинников, Набабкин, Тошич, Миланов, Ионов, Гордюшенко, Жамалетдинов, Дзагоев, Хосонов, Кучаев.
Игра начнется в 19:30 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
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