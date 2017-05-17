Аналитик Virtus.pro: Sven выглядит сильно, сейчас это один из самых сильных героев в паблике

Аналитик команды Virtus.pro по Dota 2 Николай Прохоренко в интервью CyberSport.ru поделился мнением о патче 7.06.



«Будет ли «Дота» быстрее — сказать сложно. Однозначной точки зрения у меня еще не сложилось, ведь изменения вступили в силу только позавчера.



В патче вернули старую концепцию лейнинга, где хардлейн и изилейн отвечают своим наименованиям. Хардлейнеры в связи с измененными таймингами на шрайнах (теперь они выключены до пятой минуты) больше не смогут так легко размениваться с вражеским керри/саппортами. К тому же это стало сложнее из-за фикса крипов, о котором я упомянул выше. Следовательно, такие герои, как Legion Commander или Centaur Warrunner, станут менее популярными.



Изменения коснулись и центральной линии, но тут я пока сказать ничего не могу. Концепцию линии, где герой получает на 20% больше золота и экспы в первые 15 минут, еще стоит изучить и понять. Я считаю, что это интересное изменение, которое повлияет на развитие текущей меты.



Герои-лесники (Chen и Enchantress) получили много бафов, что, вероятно, вернет в игру «пуш-стратегии».



Стоит упомянуть, что за убийство крипов, шрайнов, рошана, нейтралов и башен стали давать меньше денег. А при смерти героя игрок теряет больше золота. Учитывая это, можно сказать, что пушить в этом патче не очень выгодно. Награда за быстрый снос вышек не так и высока, плюс сами вышки ломать сложно, ведь показатель защиты башни увеличивается пропорционально количеству вражеских героев возле него.



Думаю, Urn of shadows и Soul Ring получили значительные изменения. Урна теперь дает армор, которого так не хватало саппортам. Теперь же можно использовать Рэйндропы, которые все так или иначе вынуждены покупать. Примерно та же история с Soul Ring: теперь оффлейнеры, такие, как Dark Seer и Broodmother, в начале игры будут покупать манго, а не рецепт на этот предмет.



Я думаю, Tusk стал намного играбельнее, чем был раньше. Изменения механики Шардов могут сильно сказаться на импакте этого героя.



Вернули старый тизер у Wisp, хоть это и талант на 25-ом уровне, но все же 2.25 секунд стана в лейт гейме — это не шутки.



Во многом подняли Shadow Demon, который может теперь стакать много кемпов в лесу и кидать Соул Кетчер по области. Изменения в Urn of Shadows тоже могут хорошо сказаться на импакте этого героя.



Sven выглядит сильно, сейчас это один из самых сильных героев в паблике.



Windranger получила невидимость на 6 секунд во время Виндрана. Хоть этот инвиз и работает, по сути, как у Invoker, то есть позволяет врагам понять, где находится невидимка, баф дает возможность не пропускать артефакты для инициации.



Пока что говорить о какой-то мете сложно, сама мета рождается по истечении времени. Оно еще не прошло. Возможно, команды начнут пикать более пассивных керри-героев, вроде Anti-Mage, Gyrocopter, Faceless Void, Morphling, Doom, а, быть может, Chen и Enchantress станут самыми популярными героями в этом патче. Думаю, уже после групповой стадии EPICENTER: Moscow можно будет сказать точнее».



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