Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Урал1 : 2Локомотив
Футбол  Зенит- : -Краснодар
Футбол  Рубин- : -ЦСКА
Футбол  Оренбург0 : 0Уфа
Футбол  Спартак- : -Терек
Футбол  Анжи- : -Ростов
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Аналитик Virtus.pro: Sven выглядит сильно, сейчас это один из самых сильных героев в паблике

Комментарии

Аналитик команды Virtus.pro по Dota 2 Николай Прохоренко в интервью CyberSport.ru поделился мнением о патче 7.06.

«Будет ли «Дота» быстрее — сказать сложно. Однозначной точки зрения у меня еще не сложилось, ведь изменения вступили в силу только позавчера. 

В патче вернули старую концепцию лейнинга, где хардлейн и изилейн отвечают своим наименованиям. Хардлейнеры в связи с измененными таймингами на шрайнах (теперь они выключены до пятой минуты) больше не смогут так легко размениваться с вражеским керри/саппортами. К тому же это стало сложнее из-за фикса крипов, о котором я упомянул выше. Следовательно, такие герои, как Legion Commander или Centaur Warrunner, станут менее популярными. 

Изменения коснулись и центральной линии, но тут я пока сказать ничего не могу. Концепцию линии, где герой получает на 20% больше золота и экспы в первые 15 минут, еще стоит изучить и понять. Я считаю, что это интересное изменение, которое повлияет на развитие текущей меты.

Герои-лесники (Chen и Enchantress) получили много бафов, что, вероятно, вернет в игру «пуш-стратегии». 

Стоит упомянуть, что за убийство крипов, шрайнов, рошана, нейтралов и башен стали давать меньше денег. А при смерти героя игрок теряет больше золота. Учитывая это, можно сказать, что пушить в этом патче не очень выгодно. Награда за быстрый снос вышек не так и высока, плюс сами вышки ломать сложно, ведь показатель защиты башни увеличивается пропорционально количеству вражеских героев возле него.

Думаю, Urn of shadows и Soul Ring получили значительные изменения. Урна теперь дает армор, которого так не хватало саппортам. Теперь же можно использовать Рэйндропы, которые все так или иначе вынуждены покупать. Примерно та же история с Soul Ring: теперь оффлейнеры, такие, как Dark Seer и Broodmother, в начале игры будут покупать манго, а не рецепт на этот предмет.

Я думаю, Tusk стал намного играбельнее, чем был раньше. Изменения механики Шардов могут сильно сказаться на импакте этого героя. 

Вернули старый тизер у Wisp, хоть это и талант на 25-ом уровне, но все же 2.25 секунд стана в лейт гейме — это не шутки. 

Во многом подняли Shadow Demon, который может теперь стакать много кемпов в лесу и кидать Соул Кетчер по области. Изменения в Urn of Shadows тоже могут хорошо сказаться на импакте этого героя. 

Sven выглядит сильно, сейчас это один из самых сильных героев в паблике. 

Windranger получила невидимость на 6 секунд во время Виндрана. Хоть этот инвиз и работает, по сути, как у Invoker, то есть позволяет врагам понять, где находится невидимка, баф дает возможность не пропускать артефакты для инициации. 

Пока что говорить о какой-то мете сложно, сама мета рождается по истечении времени. Оно еще не прошло. Возможно, команды начнут пикать более пассивных керри-героев, вроде Anti-Mage, Gyrocopter, Faceless Void, Morphling, Doom, а, быть может, Chen и Enchantress станут самыми популярными героями в этом патче. Думаю, уже после групповой стадии EPICENTER: Moscow можно будет сказать точнее».

Источник

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Арсений «ceh9» Триноженко стал помощником тренера в PRO100Бывший игрок Natus Vincere Арсений «ceh9» Триноженко стал помощником главного тренера и аналитиком команды PRO100.Бывшие игроки Wings Gaming получили пожизненный бан в КитаеКитайская киберспортивная ассоциация (ACE) пожизненно отстранила игроков Team Random (бывший состав Wings Gaming) от участия в своих турнирах.«Анжи» подпишет дагестанский состав по Dota 2Футбольный клуб «Анжи» провел турнир среди местных команд за право представлять второй состав Cyber Anji.Ярослав «Pikachu» Василенко присоединился к составу Cyber AnjiЯрослав «Pikachu» Василенко вошел в состав Cyber Anji на сайте регистрации команд Valve.Gambit Esports сыграет на DreamHack Summer 2017Коллектив Gambit Esports получил приглашение на турнир DreamHack Summer 2017.Калининградские школьники примут участие в реалити-шоу про киберспортШкольники Калининградской области от 14 до 16 лет примут участие в реалити-шоу Федерации компьютерного спорта «Киберспорт — путь к мечте».Чемпионат России по киберспорту может состоятся осенью 2017 годаПрезидент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит в интервью ТАСС сообщил, что осенью 2017 года федерация планирует провести первый в истории чемпионат России по киберспорту.Ярослав «NS» Кузнецов: Великолепные впечатления от Yota Arena, подобного нигде не виделАналитик студии RuHub Ярослав «NS» Кузнецов поделился впечатлениями от Yota Arena.Сиватибан «1437» Сиванатапиллаи перешел в TNC Pro TeamКанадец Сиватибан «1437» Сиванатапиллаи присоединился к составу филиппинской команды TNC Pro Team.Владелец Newbee потратил $22 тысячи на компендиумВладелец китайской организации Newbee Ван «Zei9» Юэ потратил 22 000 долларов на то, чтобы довести уровень компендиума в Dota 2 до 55572-го уровня.Анонсирован список аналитиков и комментаторов на SL i-League Invitational S2Студия StarLadder представила список комментаторов и аналитиков русскоязычной студии SL i-League Invitational Season 2.Антон Черепенников: Мы создали максимально уютное, «ламповое» место с уважительным отношением к каждому посетителюСовладелец холдинга ESforce Антон Черепенников в интервью CyberSport.ru рассказал о Yota Arena.Линкольн «fnx» Лау покинет состав ImmortalsБразилец Линкольн «fnx» Лау покинет состав Immortals по CS:GO.Как пройти все задания боевого пропуска The International 2017 в Dota 2Как пройти все задания боевого пропуска The International 2017 в Dota 2Небольшие советы по прохождению заданий боевого пропуска The International 2017 (Battle Pass) в клиенте Dota 2В Dota 2 вышло обновление 7.06Valve выпустила новое обновление 7.06 для клиента Dota 2.LAN-финал CIS Minor пройдет в МосквеLAN-финал турнира CIS Minor пройдет с 8 по 11 июня в клубе Gamer Stadium в Москве.Состав М19 по League of Legends покинули два игрокаАлександр «PvPStejos» Глазков и Михаил «Kira» Гармаш покинули состав М19 по League of Legends.Ришар «shox» Папильон и Кэнни «kennyS» Шраб победили на HTC 2v2 InvitationalИгроки команды G2 Esports Ришар «shox» Папильон и Кэнни «kennyS» Шраб выиграли парный турнир HTC 2v2 Invitational.XHope выиграл Ferrari California на CN vs EU Championship 2017Китайский игрок под никнеймом XHope стал победителем турнира CN vs EU Championship 2017 по Hearthstone.Игроки Team Empire удалены из состава на сайте регистрации команд ValveВсе игроки команды Team Empire по Dota 2 были удалены из состава на сайте регистрации команд Valve.
Хоккей
Сборная России выехала в Париж с трехчасовой задержкой
Футбол
«Крылья Советов» в гостях переиграли «Томь»
Футбол
Роман Шишкин: Мы готовы дать бой «Зениту»
Футбол
Президент «Урала» подарил нарды Юрию Семину (фото)
все новости