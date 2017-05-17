«Оренбург» разошелся миром с «Уфой»
«Оренбург» дома сыграл внчью с «Уфой» (1:1) в 29-м туре чемпионата России.
Счет на 90-й минуте открыл полузащитник хозяев поля Вадим Афонин. В компенсированное время Александр Сухов восстановил равенство.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.
Уральский клуб набрал 27 очков и остался на 14-м месте, уфимцы с 40 баллами занимают восьмую строчку.
В заключительном, 30-м туре «Оренбург» 21 мая примет «Ростов», а «Уфа» в тот же день сыграет дома с «Уралом».
Матч
Голы
Афонин 90 (1:0). Сухов 90 (1:1).
Состав
Оренбург: Руденко, Полуяхтов, Ойеволе, Малых, Парняков, Сиваков, Афонин, Нехайчик (Саная, 68), Воробьёв (Коронов, 87), Драгун, Дюриш (Андреев, 90)
Уфа: Шелия, Сухов, Аликин, Йокич, Никитин, Тумасян, Игбун, Безденежных (Сысуев, 90), Пауревич, Стоцкий (Кротов, 80), Фатай (Зубарев, 77)
Предупреждения:
Малых, 67 - Пауревич, 38; Сухов, 89
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
17 мая 17:30, Газовик, Текстовая трансляция