Плетикоса присутствует на матче «Спартак» - «Терек»
Экс-игрок сборной Хорватии Стипе Плетикоса приехал на матч московского «Спартака» с грозненском «Тереком».
Напомним, что Плетикоса защищал красно-белые цвета с 2007 по 2011 годы.
Добавим, что после встречи с «Тереком», «Спартаку» вручат чемпионский кубок.
Матч
Голы
Глушаков 15 (1:0). Глушаков 19 (2:0).
Состав
Спартак: Ребров, Боккетти, Комбаров, Таски, Ещенко, Промес, Глушаков, Попов, Зобнин, Фернандо, Зе Луиш
Терек: Городов, Анхель, Уциев, Родолфо, Семёнов, Пирис, Кузяев, Мохаммади, Иванов, Лебеденко, Мбенг
Предупреждения:
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
17 мая 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция
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