Монсон планирует разводить медведей под Тюменью

Известный боец смешанного стиля Джефф Монсон планирует построить под Тюменью ферму для разведения медведей, сообщает 72.ru.

Накануне спортсмен в очередной раз побывал в Тюмени. Он посетил горячий источник, провел мастер-класс в спортивном клубе «Талисман», а также посадил дерево. Кедр высажен на территории нового поселка, который вскоре начнут застраивать.

Подруга Монсона Евгения сообщила, что американец с российским паспортом обзавелся наделом земли под Тюменью, где хочет разводить медведей.

- У нас есть земля под Тюменью, там большой участок с лесом. В перспективе хотим разводить здесь медведей. Правда, пока это всего лишь планы, вероятность не стопроцентная, но мы к этому стремимся. На самом деле, это очень сложно, большая ответственность. Медведей Джеффу могут подарить друзья, которые тренируют в цирке медвежат. Но этого недостаточно, нужно должным образом подготовить участок, чтобы было готовое место, куда привезти животных, - рассказала Евгения.