«Локомотив» в гостях взял верх над «Уралом», доигрывая встречу вдесятером
Футболисты «Локомотива» переиграли на выезде «Урал» (2:1) в матче 29-го тура чемпионата России.
У железнодорожников голами отметились Неманья Пейчинович и Мануэль Фернандеш. Еще один мяч в этом игре в собственные ворота отправил защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия.
Добавим, что на 60-й минуте встречи за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук.
После этого матча подопечные Юрия Семина набрали 42 очка и поднялись на седьмую строчку в турнирной таблице РФПЛ. «Урал» с 30 очками занимает 11 место в чемпионате.
В заключительном туре 21 мая «Локомотив» на своем поле примет «Зенит». В тот же день «Урал» в гостях встретится с «Уфой».
Матч
Голы
Пейчинович 33 (0:1). Фернандеш 44 (0:2 - пен.). Кверквелия 78 (1:2 - автогол).
Состав
Урал: Арапов, Данцев, Балажиц, Новиков, Павленко, Бикфалви, Кулаков, Димитров, Емельянов, Манучарян (Лунгу, 46), Ильин
Локомотив: Гилерме, Кверквелия, Михалик (Маргасов, 87), Пейчинович, Фернандеш (Коломейцев, 90), Игнатьев, Миранчук А., Миранчук А. (Баринов, 79), Денисов И., Тарасов, Майкон
Предупреждения:
Лунгу, 56; Ильин, 83 - Миранчук А., 54; Миранчук А., 64; Тарасов, 90
Удаления:
нет - Миранчук А., 60
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
17 мая 17:30, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция