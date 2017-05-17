«Локомотив» в гостях взял верх над «Уралом», доигрывая встречу вдесятером

Футболисты «Локомотива» переиграли на выезде «Урал» (2:1) в матче 29-го тура чемпионата России.

У железнодорожников голами отметились Неманья Пейчинович и Мануэль Фернандеш. Еще один мяч в этом игре в собственные ворота отправил защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия.

Добавим, что на 60-й минуте встречи за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук.

После этого матча подопечные Юрия Семина набрали 42 очка и поднялись на седьмую строчку в турнирной таблице РФПЛ. «Урал» с 30 очками занимает 11 место в чемпионате.

В заключительном туре 21 мая «Локомотив» на своем поле примет «Зенит». В тот же день «Урал» в гостях встретится с «Уфой».