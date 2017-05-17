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«Локомотив» в гостях взял верх над «Уралом», доигрывая встречу вдесятером

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Локомотива» переиграли на выезде «Урал» (2:1) в матче 29-го тура чемпионата России.

У железнодорожников голами отметились Неманья Пейчинович и Мануэль Фернандеш. Еще один мяч в этом игре в собственные ворота отправил защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия.

Добавим, что на 60-й минуте встречи за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук.

После этого матча подопечные Юрия Семина набрали 42 очка и поднялись на седьмую строчку в турнирной таблице РФПЛ. «Урал» с 30 очками занимает 11 место в чемпионате.

В заключительном туре 21 мая «Локомотив» на своем поле примет «Зенит». В тот же день «Урал» в гостях встретится с «Уфой».

Матч

Урал - Локомотив - 1:2 (0:2)

Голы

Пейчинович 33 (0:1). Фернандеш 44 (0:2 - пен.). Кверквелия 78 (1:2 - автогол).

Состав

Урал: Арапов, Данцев, Балажиц, Новиков, Павленко, Бикфалви, Кулаков, Димитров, Емельянов, Манучарян (Лунгу, 46), Ильин

Локомотив: Гилерме, Кверквелия, Михалик (Маргасов, 87), Пейчинович, Фернандеш (Коломейцев, 90), Игнатьев, Миранчук А., Миранчук А. (Баринов, 79), Денисов И., Тарасов, Майкон

Предупреждения:

Лунгу, 56; Ильин, 83 - Миранчук А., 54; Миранчук А., 64; Тарасов, 90

Удаления:

нет - Миранчук А., 60

Судья:

Владислав Безбородов (Россия)

Место и дата

17 мая 17:30, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция

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