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Полчаса бега повышают активность мозга

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Американские ученые утверждают, что нервные клетки восстанавливаются, и происходит это через 30-40 минут после начала бега. Кроме того, после бега возникает ощущение легкости и свободы.

Новые нейроны способны появляться в течение всей нашей жизни, а единственным способом этого достичь является бег или продолжительная аэробная тренировка. Президент Американской академии клинической нейропсихологии Карен Постал подтверждает – «нам известен только этот единственный триггер, запускающий процесс создания новых нервных клеток».

У тех, кто занимается фитнесом или бегом регулярно, после 30-40 минут интенсивной нагрузки повышается активность в лобной доле мозга. Он отвечает за способность стратегически мыслить, планировать, фокусировать внимание, устанавливать цели и распределять время.

Особенно благотворный эффект пробежка оказывает на тех, у кого есть проблемы с неустойчивостью настроения и вспыльчивостью. После серии экспериментов с участием девушек, у которых отмечались такие черты, было отмечено, что их стрессоустойчивость и способность восстанавливать эмоциональное равновесие выросли.

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