Полчаса бега повышают активность мозга
Американские ученые утверждают, что нервные клетки
восстанавливаются, и происходит это через 30-40 минут после начала бега. Кроме
того, после бега возникает ощущение легкости и свободы.
Новые нейроны способны появляться в течение всей нашей
жизни, а единственным способом этого достичь является бег или продолжительная
аэробная тренировка. Президент Американской академии клинической
нейропсихологии Карен Постал подтверждает – «нам известен только этот
единственный триггер, запускающий процесс создания новых нервных клеток».
У тех, кто занимается фитнесом или бегом регулярно, после 30-40 минут интенсивной нагрузки повышается активность в лобной доле мозга. Он отвечает за способность стратегически мыслить, планировать, фокусировать внимание, устанавливать цели и распределять время.
Особенно благотворный эффект пробежка оказывает на тех, у
кого есть проблемы с неустойчивостью настроения и вспыльчивостью. После серии
экспериментов с участием девушек, у которых отмечались такие черты, было
отмечено, что их стрессоустойчивость и способность восстанавливать
эмоциональное равновесие выросли.