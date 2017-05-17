Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Урал1 : 2Локомотив
Футбол  Спартак2 : 0Терек
Футбол  Анжи0 : 0Ростов
Футбол  Зенит1 : 0Краснодар
Футбол  Рубин0 : 0ЦСКА
Футбол  Шахтер- : -Динамо Киев
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Уильям Нюландер: Играть в одной тройке с Бекстремом вообще очень просто

Источник:  Р-СпортКомментарии

Форвард сборной Швеции Вильям Нюландер поделился впечатлениями от игры в одной тройке с нападающим «Вашингтона» Никласом Бекстремом.

- Мне нравится играть вместе с Оскаром Линдбергом и Никласом Бекстремом, моя результативность – это во многом их заслуга. Играть с Бекстремом вообще очень просто, это большой мастер, который всегда найдет тебя передачей, так что я просто внимательно слушаю его на льду, иду туда, куда он мне говорит, и готовлюсь принять передачу. Играть с ним – это нечто особенное для меня, еще и потому что Никлас часто бывал у нас дома, когда я был маленьким, - передает слова Нюландера «Р-Спорт».

Напомним, что в четвертьфинале чемпионата мира в сборная Швеции встретится с командой Швейцарии. Встреча пройдет в четверг и начнется в 21:15 по московскому времени.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Этот поезд в огне…» Сборная России угодила в грандиозный скандал«Этот поезд в огне…» Сборная России угодила в грандиозный скандалНевероятный случай произошел со сборной России – вместо того, чтобы тренироваться в Париже, наши хоккеисты проторчали три часа на вокзале.Никлас Бекстрем: Уверенность сборной Швеции - заслуга ЛундквистаФорвард сборной Швеции Никлас Бекстрем поделился впечатлениями от игры команды на групповом этапе чемпионата мира, который в эти дни проходит в Кельне и Париже.Едут, едут по Парижу казаки Знарка. Как Париж живет чемпионатом мираЕдут, едут по Парижу казаки Знарка. Как Париж живет чемпионатом мираОбозреватель «Советского спорта» рассказывает о том, как Париж живет чемпионатом мира по хоккею.Одолеем чехов! Что надо улучшить в сборной России для победы в четвертьфиналеОдолеем чехов! Что надо улучшить в сборной России для победы в четвертьфиналеОбозреватель «Советского спорта» называет три момента, которые сборной России надо срочно подтянуть в матче против сборной Чехии.Сборная России застряла в Кельне! Как нашим сорвали подготовку к четвертьфиналуСборная России застряла в Кельне! Как нашим сорвали подготовку к четвертьфиналуИз-за поломки поезда наша команда выехала из Германии в Париж на три с половиной часа позже назначенного срока.Крис Ли: Надеюсь, Канада сыграет с Россией в полуфинале в КельнеЗащитник магнитогорского «Металлурга» Крис Ли рассказал о своем желании встретится со сборной России в полуфинале чемпионата мира.Александр Кожевников: Мое мнение - наши сильнее чеховАлександр Кожевников: Мое мнение - наши сильнее чеховДвукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников – о предстоящем четвертьфинале Россия – Чехия на ЧМ по хоккею.Александр Кожевников: С американцами было много ненужных удаленийДвукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников – о предстоящем четвертьфинале Россия – Чехия на ЧМ по хоккею.Сборная России выехала в Париж с трехчасовой задержкойПоезд с хоккеистами сборной России отправился из Кельна в Париж, где 18 мая пройдет матч 1/4 финала чемпионата мира-2017.Евгений Кузнецов: Поправим дисциплину, и все будет хорошоНападающий сборной России Евгений Кузнецов рассказал о настроении команды перед матчем 1/4 финала чемпионата мира против чешской команды.Артемий Панарин: Придется с поезда в Париже ехать сразу на тренировкуФорвард сборной России Артемий Панарин рассказал о настроении перед отъездом в Париж на четвертьфинальный матч чемпионата мира против сборной Чехии, а также прокомментировал задержку поезда на вокзале в Кельне.Борис Майоров: Надеюсь на победу в матче с чехами, но тревожноБорис Майоров: Надеюсь на победу в матче с чехами, но тревожноЭксперт «Советского спорта», двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров рассуждает о четвертьфинале с чехами.Виталий Мутко: Российские хоккеисты здорово играли против американцев, но проигралиВице-премьер правительства РФ Виталий Мутко прокомментировал поражение сборной страны по хоккею от американцев (3:5) на чемпионате мира-2017.Чешские. Четвертьфинальные. Наши…История противостояния России и ЧехииЧешские. Четвертьфинальные. Наши…История противостояния России и Чехии«Советский спорт» вспоминает яркие моменты противостояния России и Чехии.«Как же Россия умудрилась так проиграть?» Лысенков и Пономаренко – о сборной«Как же Россия умудрилась так проиграть?» Лысенков и Пономаренко – о сборнойОбозреватели «Советского спорта» Павел Лысенков и Дмитрий Пономаренко разбирают матч России против США (3:5).Стали известны все участники 1/4 финала чемпионата мираМатчами Германия – Латвия (4:3 Б) и Канада – Финляндия (5:2) в Париже и Кельне завершился групповой этап чемпионата мира по хоккею.Знарок, пакуй чемодан! Сборная России едет в Париж на четвертьфинал с чехамиЗнарок, пакуй чемодан! Сборная России едет в Париж на четвертьфинал с чехамиНа чемпионате мира-2016определились все пары первого раунда плей-офф.Чехи стали соперниками россиян по четвертьфиналу ЧМСборная Чехии стала соперником российских хоккеистов по четвертьфиналу чемпионата мира. Об этом стало известно после окончания заключительного матча предварительного этапа в группе В Канада – Финляндия.Андрей Василевский: Впереди плей-офф, готовимся как на последний бойВратарь сборной России прокомментировал заключительный матч группового этапа против сборной США (3:5).«Русские болельщики в Кельне надругались над гимном США. Зачем?» – вопрос Знарку«Русские болельщики в Кельне надругались над гимном США. Зачем?» – вопрос ЗнаркуОбозреватель «Советского спорта» после матча Россия – США (3:5) взял интервью у автора дубля Никиты Гусева.
Футбол
Матч за Суперкубок России-2017 состоится 14 июля на «Локомотиве»
Футбол
«Зенит» – «Краснодар». Лунев покинул поле из-за травмы
Теннис
Павлюченкова вышла в третий круг турнира в Риме
Футбол
Виталий Мутко: Кто лучший игрок сезона? Глушаков
все новости
Швеция
Швециякалендарьстатистика
Россия
Россиякалендарьстатистика
Уильям Нюландер
Уильям Нюландервсе новости