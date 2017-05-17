Уильям Нюландер: Играть в одной тройке с Бекстремом вообще очень просто

Форвард сборной Швеции Вильям Нюландер поделился впечатлениями от игры в одной тройке с нападающим «Вашингтона» Никласом Бекстремом.

- Мне нравится играть вместе с Оскаром Линдбергом и Никласом Бекстремом, моя результативность – это во многом их заслуга. Играть с Бекстремом вообще очень просто, это большой мастер, который всегда найдет тебя передачей, так что я просто внимательно слушаю его на льду, иду туда, куда он мне говорит, и готовлюсь принять передачу. Играть с ним – это нечто особенное для меня, еще и потому что Никлас часто бывал у нас дома, когда я был маленьким, - передает слова Нюландера «Р-Спорт».

Напомним, что в четвертьфинале чемпионата мира в сборная Швеции встретится с командой Швейцарии. Встреча пройдет в четверг и начнется в 21:15 по московскому времени.