Никлас Бекстрем: Уверенность сборной Швеции - заслуга Лундквиста

Форвард сборной Швеции Никлас Бекстрем поделился впечатлениями от игры команды на групповом этапе чемпионата мира, который в эти дни проходит в Кельне и Париже.

- На чемпионате мира каждый может обыграть каждого, и те же швейцарцы в группе обыгрывали сборную Канады, но мы более чем уверенно чувствуем себя перед четвертьфиналом. Во многом это, наверное, и заслуга Хенрика Лундквиста, с таким вратарем было бы странно нервничать. Не хочу сравнивать качество льда в Париже и Кельне, условия для всех одинаковые, мы точно не станем жаловаться на лед, - передает слова Бекстрема «Р-Спорт».

Напомним, что в четвертьфинале чемпионата мира в сборная Швеции встретится с командой Швейцарии. Встреча пройдет в четверг и начнется в 21:15 по московскому времени.