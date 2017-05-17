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Дмитрий Кудряшов: Мы пригласили Каленгу, так как он по стилю похож на Дуродолу

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский боксер первого тяжелого веса Дмитрий Кудряшов рассказал о своей подготовке к поединку против Оланреваджу Дуродолы, который состоится 3 июня в Ростове-на-Дону.

- В ноябре 2015 года вы неожиданно для всех потерпели первое и единственное поражение в поединке против Оланреваджу Дуродолы. Что тогда случилось?
- Я не люблю оправдываться и искать причины. Все видели, я тогда проиграл.

- Вашим спарринг-партнером перед реваншем стал Йоури Каленга, известный россиянам по поединку против Дениса Лебедева. Почему выбор пал на этого боксера?
- Йоури оказывает постоянное давление, он очень похож по стилю на Дуродолу. Именно поэтому, мы решили пригласить его. Также мне помогают еще три боксера из России.

- Как проходит ваша подготовка?
- Было запланировано два этапа. Общефизической подготовкой занимался на Эльбрусе. Сейчас в Кисловодске проходят спарринги. Занимаюсь на олимпийской базе. Тут созданы все условия для плодотворной подготовки. Все идет по плану, чувствую себя очень хорошо.

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Сергей Ващенко
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