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Дмитрий Кудряшов: Бой перенесли на две недели из-за прихоти команды Дуродолы

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский боксер первого тяжелого веса Дмитрий Кудряшов рассказал, почему бой с Оланвераджу Дуродолой был перенесен с 22 мая на 3 июня.

- Победа над Дуродолой на данный момент не повысит вас в рейтингах. В вас горит желание взять реванш…
- Сначала мы мужчины, а потом все остальное. Хотелось бы закрыть то поражение.

- Изначально бой должен был пройти 22 мая, но позже был перенесен на 3 июня. С чем это связано и это как-то отразилось на тренировочном процессе?
- Бой перенесли на две недели из-за прихоти команды Дуродолы. Наша сторона хочет, чтобы этот бой состоялся, и поэтому согласились на условия. В тренировочный процесс внесли коррективы. Я профессиональный боксер, мне назвали дату. Я должен быть готов к бою.

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