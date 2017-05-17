Дмитрий Кудряшов: Бой перенесли на две недели из-за прихоти команды Дуродолы

Российский боксер первого тяжелого веса Дмитрий Кудряшов рассказал, почему бой с Оланвераджу Дуродолой был перенесен с 22 мая на 3 июня.

- Победа над Дуродолой на данный момент не повысит вас в рейтингах. В вас горит желание взять реванш…

- Сначала мы мужчины, а потом все остальное. Хотелось бы закрыть то поражение.

- Изначально бой должен был пройти 22 мая, но позже был перенесен на 3 июня. С чем это связано и это как-то отразилось на тренировочном процессе?

- Бой перенесли на две недели из-за прихоти команды Дуродолы. Наша сторона хочет, чтобы этот бой состоялся, и поэтому согласились на условия. В тренировочный процесс внесли коррективы. Я профессиональный боксер, мне назвали дату. Я должен быть готов к бою.