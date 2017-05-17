Дмитрий Кудряшов: Бой перенесли на две недели из-за прихоти команды Дуродолы
Российский боксер первого тяжелого веса Дмитрий Кудряшов рассказал, почему бой с Оланвераджу Дуродолой был перенесен с 22 мая на 3 июня.
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Победа
над Дуродолой на данный момент не повысит
вас в рейтингах. В вас горит желание
взять реванш…
- Сначала мы мужчины, а потом все остальное. Хотелось бы закрыть то поражение.
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Изначально бой должен был пройти 22 мая,
но позже был перенесен на 3 июня. С чем
это связано и это как-то отразилось на
тренировочном процессе?
- Бой перенесли на две недели из-за прихоти команды Дуродолы. Наша сторона хочет, чтобы этот бой состоялся, и поэтому согласились на условия. В тренировочный процесс внесли коррективы. Я профессиональный боксер, мне назвали дату. Я должен быть готов к бою.
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