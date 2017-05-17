Виталий Мутко: Кто лучший игрок сезона? Глушаков

Президент РФС Виталий Мутко перед встречей 29-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Тереком» назвал лучшего футболиста российского чемпионата по его мнению.

- Кто лучший игрок сезона? На мой взгляд, Глушаков, - цитирует Мутко ТАСС.

Напомним, что до матча с «Тереком» в 23 матчах чемпионата России этого сезона за «Спартак» Глушаков забил шесть голов и сделал две голевые передачи.

Отметим, что в проходящей в эти минуты игре против «Терека» Глушаков отличился еще двумя забитыми мячами. «Советский спорт» ведет прямую трансляцию этой встречи.