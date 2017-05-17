Павлюченкова вышла в третий круг турнира в Риме

Россиянка Анастасия Павлюченкова одержала победу в матче второго тура теннисного турнира в Риме, призовой фонд которого составляет почти 2,8 миллиона долларов.

В среду российская теннисистка в двух партиях победила Анастасию Севастову из Латвии – 7:6 (7:4), 6:2. Игра продолжалась чуть больше полутора часов.

В следующем раунде Павлюченкова встретится с румынкой Симоной Халеп, которая взяла верх над немкой Лаурой Зигемунд.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 2 775 745 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

2-й круг