Павлюченкова вышла в третий круг турнира в Риме
Россиянка
Анастасия Павлюченкова одержала победу в матче второго тура теннисного турнира
в Риме, призовой фонд которого составляет почти 2,8 миллиона долларов.
В среду
российская теннисистка в двух партиях победила Анастасию Севастову из Латвии –
7:6 (7:4), 6:2. Игра продолжалась чуть больше полутора часов.
В следующем раунде Павлюченкова встретится с
румынкой Симоной Халеп, которая взяла верх над немкой Лаурой Зигемунд.
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 2 775 745 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
2-й круг
Матч
Павлюченкова А. (Россия) - Севастова А. (Латвия) - 7:6, 6:2
Место и дата
17 мая 13:30, , Онлайн-трансляция
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