Публичный бета-тест Гвинта стартует 24 мая

CD Projekt RED сообщила, что публичное бета-тестирование ГВИНТ: Ведьмак стартует 24 мая.



Переход к публичной бете будет сопровождаться техническим переходным периодом. Начиная с 22 мая и до начала публичного бета-теста 24 мая, серверы игры будут недоступны. Коллекция карт и игровой прогресс будут сброшены, чтобы обеспечить всем игрокам равные условия на старте публичной беты. Все участники закрытого бета-теста получат бочки с картами и другие награды за активное содействие в тестирование игры.



«Публичная бета - это следующий этап в разработке игры, и мы приглашаем всех, кто поддерживал нас на протяжении закрытой беты, а также новых игроков сыграть в карточную игру по вселенной «Ведьмака». Мы будем очень рады с вашей помощью сделать ГВИНТ еще лучше», — заявил гейм-директор CD Projekt RED Бенджамин Ли.



ГВИНТ: Ведьмак — компьютерная коллекционная карточная игра по вселенной «Ведьмак», разработанная CD Projekt RED и распространяемая по модели free-to-play.

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