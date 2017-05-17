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Матч за Суперкубок России-2017 состоится 14 июля на «Локомотиве»

Источник:  ТАССКомментарии

Президент Российской футбольной Премьер-Лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин сообщил, что матч за Суперкубок России по футболу 2017 года состоится в Москве на стадионе «Локомотив» 14 июля.

«Суперкубок России пройдет на стадионе «Локомотив» 14 июля», - приводит ТАСС слова Прядкина.

В матче за Суперкубок сойдутся победитель сезона РФПЛ-2016/2017 - московский «Спартак» и обладатель Кубка страны-2016/2017 - «Локомотив».

«Локомотив» в своей истории становился обладателем Суперкубка России два раза, а «Спартак» ни разу его еще не завоевывал.

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