Матч за Суперкубок России-2017 состоится 14 июля на «Локомотиве»
Президент Российской футбольной Премьер-Лиги
(РФПЛ) Сергей Прядкин сообщил, что матч за Суперкубок России по футболу 2017
года состоится в Москве на стадионе «Локомотив» 14 июля.
«Суперкубок России пройдет на стадионе «Локомотив»
14 июля», - приводит ТАСС слова Прядкина.
В матче за Суперкубок сойдутся победитель сезона
РФПЛ-2016/2017 - московский «Спартак» и обладатель Кубка страны-2016/2017 - «Локомотив».
«Локомотив» в своей истории становился
обладателем Суперкубка России два раза, а «Спартак» ни разу его еще не
завоевывал.
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