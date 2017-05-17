Дмитрий Кудряшов: Работаю в службе безопасности на режимном объекте
Российский боксер первого тяжелого веса Дмитрий Кудряшов заявил, что после окончания спортивной карьеры займется общественной деятельностью.
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Недавно вы получили степень
магистра по направлению «Государственное
и муниципальное управление». Уже
наметили, чем займетесь после боксерской
карьеры?
- Уже сейчас занимаюсь общественной деятельностью — являюсь депутатом городской думы в родном для меня Волгодонске. Надеюсь, после завершения карьеры продолжить эту деятельность, чтобы больше людей увлекать правильным образом жизни. Я не один, со мной работает хорошая команда. Но пока я об этом не думаю.
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Не задумывались о том, чтобы стать мэром
Волгодонска?
- Пока у меня таких мыслей не было.
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Есть информация, что вы также работаете
на Ростовской атомной электростанции.
Расскажи об этом.
- Да, это правда. Работаю в службе безопасности. Как вы понимаете, это режимный объект, поэтому разглашать не буду.