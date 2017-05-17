Дмитрий Кудряшов: Работаю в службе безопасности на режимном объекте

Российский боксер первого тяжелого веса Дмитрий Кудряшов заявил, что после окончания спортивной карьеры займется общественной деятельностью.

- Недавно вы получили степень магистра по направлению «Государственное и муниципальное управление». Уже наметили, чем займетесь после боксерской карьеры?

- Уже сейчас занимаюсь общественной деятельностью — являюсь депутатом городской думы в родном для меня Волгодонске. Надеюсь, после завершения карьеры продолжить эту деятельность, чтобы больше людей увлекать правильным образом жизни. Я не один, со мной работает хорошая команда. Но пока я об этом не думаю.

- Не задумывались о том, чтобы стать мэром Волгодонска?

- Пока у меня таких мыслей не было.

- Есть информация, что вы также работаете на Ростовской атомной электростанции. Расскажи об этом.

- Да, это правда. Работаю в службе безопасности. Как вы понимаете, это режимный объект, поэтому разглашать не буду.