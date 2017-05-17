Александр Жуков: Выйду на поле поздравить «Спартак» с чемпионством

Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков уверен, что московский «Спартак» в этом сезоне заслуженно стал чемпионом.

- Думаю, выйду на поле поздравить ребят. Я б так не сказал, что «Спартаку» везло. «Спартак» в этом году заслужил победу всей своей игрой - в каждом матче стремился к победе, абсолютно заслуженно стал чемпионом. Кто был лучшим игроком чемпионата? Думаю, что Глушаков, Зобнин... Да весь «Спартак! – передает слова Жукова «Р-Спорт».

Напомним, что в данную минуту «Спартак» встречается с «Тереком» в матче 29-го тура РФПЛ. После первого тайма счет 2:0 в пользу москвичей. «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию этой встречи.