Дмитрий Кудряшов: На допинг меня проверяют до поединка и после него

Российский боксер первого тяжелого веса Дмитрий Кудряшов рассказал о том, когда его проверяют на допинг.

- Что вас мотивирует не только в боксе, но и в жизни?

- У меня есть семья. И для того, чтобы получить мотивацию мне достаточно вспомнить свою жизнь до профессиональной карьеры боксера. Моя жизнь — это моя мотивация.

- И какая у вас была жизнь «до»?

- Скажем так… Не в таком достатке, как сейчас.

- Когда вас в последний раз проверяли на допинг?

- Меня проверяют до поединка и после него. Каждый раз. С этим проблем нет. Мы вступили в программу «Чистый бокс». Нечего опасаться.