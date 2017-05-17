Дмитрий Кудряшов: На допинг меня проверяют до поединка и после него
Российский боксер первого тяжелого веса Дмитрий Кудряшов рассказал о том, когда его проверяют на допинг.
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Что вас мотивирует не только в боксе,
но и в жизни?
- У меня есть семья. И для того, чтобы получить мотивацию мне достаточно вспомнить свою жизнь до профессиональной карьеры боксера. Моя жизнь — это моя мотивация.
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И
какая у вас была жизнь «до»?
- Скажем так… Не в таком достатке, как сейчас.
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Когда вас в последний раз проверяли на
допинг?
- Меня проверяют до поединка и после него. Каждый раз. С этим проблем нет. Мы вступили в программу «Чистый бокс». Нечего опасаться.
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