Александр Жуков: Рад, что болельщиков у «Спартака» за эти годы не убавилось

Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков уверен, что московский «Спартак» в этом сезоне заслуженно стал чемпионом.

- В этом сезоне «Спартак» заслужил чемпионство, уверенно играл весь сезон. Я рад, что болельщиков за эти годы не убавилось, – передает слова Жукова «Р-Спорт».

Напомним, что в данную минуту «Спартак» встречается с «Тереком» в матче 29-го тура РФПЛ. После первого тайма счет 2:0 в пользу москвичей. «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию этой встречи.