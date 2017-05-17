Поединок Ковалев - Уорд признан боем года по версии IBF

Бой между россиянином Сергеем Ковалевым и американцем Андре Уордом признан боем года по версии Международной боксёрской федерации (IBF), сообщает «Р-Спорт».

Бой Ковалева с Уордом состоялся в ноябре 2016 года в Лас-Вегасе. Россиянин проиграл американскому боксеру единогласным решением судей из США и лишился чемпионских поясов WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе.

В начале апреля промоутер российского боксера Кэти Дува сообщила, что стороны подписали контракт о проведении 17 июня в Лас-Вегасе боя-реванша.