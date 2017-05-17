Поединок Ковалев - Уорд признан боем года по версии IBF
Бой между
россиянином Сергеем Ковалевым и американцем Андре Уордом признан боем года по
версии Международной боксёрской федерации (IBF), сообщает «Р-Спорт».
Бой Ковалева с Уордом состоялся в ноябре 2016
года в Лас-Вегасе. Россиянин проиграл американскому боксеру единогласным
решением судей из США и лишился чемпионских поясов WBA (Super), WBO и IBF в
полутяжелом весе.
В начале апреля промоутер российского боксера
Кэти Дува сообщила, что стороны подписали контракт о проведении 17 июня в
Лас-Вегасе боя-реванша.
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