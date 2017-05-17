Задержка сборной России, дубль Глушакова и новое хобби Монсона. Главные новости дня
«Советский спорт» представляет главные новости среды.
1. Сборная России по хоккею выехала в Париж с трехчасовой задержкой.
2. «Спартак» благодаря дублю Дениса Глушакова разгромил «Терек» в последней домашней игре сезона.
3. ЦСКА сделал важнейший шаг ко второй лигочемпионской путевке, разобравшись с «Рубином».
4. «Зенит» минимально обыграл «Краснодар», но, похоже, в следующем сезоне его уделом будет Лига Европы.
5. «Ростов» вошел в еврокубковую зону, сломив сопротивление «Анжи».
6. Объявлена дата и место проведения
матча за Суперкубок России-2017.
7. Анастасия Павлюченкова взяла верх над Анастасией Севастовой и вышла в третий круг теннисного турнира в Риме.
8. Совершено покушение на трехкратного чемпиона мира по кикбоксингу Зураба Фарояна.
9. Боец ММА Джефф Монсон обзавелся землей под Тюменью, где планирует разводить медведей.
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