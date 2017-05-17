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Задержка сборной России, дубль Глушакова и новое хобби Монсона. Главные новости дня

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Задержка сборной России, дубль Глушакова и новое хобби Монсона. Главные новости дня
Источник: Gettyimages.ru

«Советский спорт» представляет главные новости среды.

1. Сборная России по хоккею выехала в Париж с трехчасовой задержкой.

2. «Спартак» благодаря дублю Дениса Глушакова разгромил «Терек» в последней домашней игре сезона.

3. ЦСКА сделал важнейший шаг ко второй лигочемпионской путевке, разобравшись с «Рубином».

4. «Зенит» минимально обыграл «Краснодар», но, похоже, в следующем сезоне его уделом будет Лига Европы.

5.  «Ростов» вошел в еврокубковую зону, сломив сопротивление «Анжи». 

6. Объявлена дата и место проведения матча за Суперкубок России-2017.

7. Анастасия Павлюченкова взяла верх над Анастасией Севастовой и вышла в третий круг теннисного турнира в Риме.

8. Совершено покушение на трехкратного чемпиона мира по кикбоксингу Зураба Фарояна.

9. Боец ММА Джефф Монсон обзавелся землей под Тюменью, где планирует разводить медведей.

Текст дня: «Этот поезд в огне...» Сборная России угодила в грандиозный скандал

Видео дня: Нокаут в ММА за четыре секунды

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