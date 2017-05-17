Дмитрий Кудряшов: Бой между Джошуа и Кличко — настоящий экшн

Российский боксер первого тяжелого веса Дмитрий Кудряшов поделился своим мнением о поединке между британцем Энтони Джошуа и украинцем Владимиром Кличко.

- Британец Энтони Джошуа нокаутировал украинца Владимира Кличко. За кого болели в том бою?

- Не скажу, что болел за кого-то. Хотел, чтобы победил Владимир, но Джошуа показал, что у него есть характер. Он сумел подняться после нокдауна и переломить ход поединка. Он заслужил большого уважения. Мне очень понравился бой, он был классным. В тяжелом весе давно таких не было. Настоящий экшн.

- Может ли Джошуа на долгие годы стать лучшим тяжеловесом мира?

- Почему нет? Он достаточно дисциплинированный. К тренировочному процессу подходит со всей ответственностью. К тому же он молод. Думаю, он может удержаться на вершине.