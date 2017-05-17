Уровень аммиака на «Санкт-Петербурге» угрожает здоровью болельщиков
Уровень
аммиака на стадионе «Санкт-Петербург» превысил в два с половиной раза
допустимые нормы и угрожает здоровью людей. К такому выводу пришли специалисты
Роспотребнадзора, сообщается в паблике Mash в социальной сети «ВКонтакте».
Сообщается,
что уровень аммиака превышен, так как рабочие стадиона справляли нужду на самой
арене, где не работала вентиляция. Именно это стало основной причиной переноса
матча «Зенит» - «Краснодар» на стадион «Петровский». Новые замеры будут
проведены, когда заработает основной контур вентиляции.
«Зенит» в эти минуты проводит матч 29-го тура против «Краснодара». После первого тайма клуб из Санкт-Петербурга впереди – 1:0.
Матч
Голы
Дзюба 12 (1:0).
Состав
Зенит: Лунев (Лодыгин, 45), Кришито, Смольников, Нету, Жирков (Ломбертс, 90), Маурисио (Юсупов, 75), Жулиано, Хави Гарсия, Данни, Кокорин, Дзюба
Краснодар: Синицын, Гранквист, Рамирес, Мартынович, Перейра (Вандерсон, 57), Газинский, Каборе (Жоаозиньо, 75), Мамаев, Классон, Петров (Лаборде, 88), Смолов
Предупреждения:
Хави Гарсия, 61 - Каборе, 71
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
17 мая 19:30, Петровский, Текстовая трансляция