Уровень аммиака на «Санкт-Петербурге» угрожает здоровью болельщиков

Уровень аммиака на стадионе «Санкт-Петербург» превысил в два с половиной раза допустимые нормы и угрожает здоровью людей. К такому выводу пришли специалисты Роспотребнадзора, сообщается в паблике Mash в социальной сети «ВКонтакте».

Сообщается, что уровень аммиака превышен, так как рабочие стадиона справляли нужду на самой арене, где не работала вентиляция. Именно это стало основной причиной переноса матча «Зенит» - «Краснодар» на стадион «Петровский». Новые замеры будут проведены, когда заработает основной контур вентиляции.

«Зенит» в эти минуты проводит матч 29-го тура против «Краснодара». После первого тайма клуб из Санкт-Петербурга впереди – 1:0.