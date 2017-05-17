Юрий Семин: Судья справедливо показал вторую карточку Миранчуку
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после матча с «Уралом» (2:1) поделился впечатлениями от игры своей команды.
- Мы качественно играли в первом тайме. Много комбинировали. Хорошо работала связка братьев Миранчуков. Все проблемы начались после удаления. Все-таки сложно победить одну команду дважды за месяц.
Антон сыграл хорошо. Что касается удаления, нужно было бить по воротам, а не падать. Судья справедливо показал вторую карточку, - передает слова Семина «Р-Спорт».
После этого матча подопечные Юрия Семина набрали 42 очка и поднялись на седьмую строчку в турнирной таблице РФПЛ. В заключительном туре 21 мая «Локомотив» на своем поле примет «Зенит».
Матч
Голы
Пейчинович 33 (0:1). Фернандеш 44 (0:2 - пен.). Кверквелия 78 (1:2 - автогол).
Состав
Урал: Арапов, Данцев, Балажиц, Новиков, Павленко, Бикфалви, Кулаков, Димитров, Емельянов, Манучарян (Лунгу, 46), Ильин
Локомотив: Гилерме, Кверквелия, Михалик (Маргасов, 87), Пейчинович, Фернандеш (Коломейцев, 90), Игнатьев, Миранчук А., Миранчук А. (Баринов, 79), Денисов И., Тарасов, Майкон
Предупреждения:
Лунгу, 56; Ильин, 83 - Миранчук А., 54; Миранчук А., 64; Тарасов, 90
Удаления:
нет - Миранчук А., 60
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
17 мая 17:30, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция