Юрий Семин: Судья справедливо показал вторую карточку Миранчуку

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после матча с «Уралом» (2:1) поделился впечатлениями от игры своей команды.

- Мы качественно играли в первом тайме. Много комбинировали. Хорошо работала связка братьев Миранчуков. Все проблемы начались после удаления. Все-таки сложно победить одну команду дважды за месяц.

Антон сыграл хорошо. Что касается удаления, нужно было бить по воротам, а не падать. Судья справедливо показал вторую карточку, - передает слова Семина «Р-Спорт».

После этого матча подопечные Юрия Семина набрали 42 очка и поднялись на седьмую строчку в турнирной таблице РФПЛ. В заключительном туре 21 мая «Локомотив» на своем поле примет «Зенит».