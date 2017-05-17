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Юрий Семин: Судья справедливо показал вторую карточку Миранчуку

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после матча с «Уралом» (2:1) поделился впечатлениями от игры своей команды.

- Мы качественно играли в первом тайме. Много комбинировали. Хорошо работала связка братьев Миранчуков. Все проблемы начались после удаления. Все-таки сложно победить одну команду дважды за месяц.

Антон сыграл хорошо. Что касается удаления, нужно было бить по воротам, а не падать. Судья справедливо показал вторую карточку, - передает слова Семина «Р-Спорт».

После этого матча подопечные Юрия Семина набрали 42 очка и поднялись на седьмую строчку в турнирной таблице РФПЛ. В заключительном туре 21 мая «Локомотив» на своем поле примет «Зенит».

Матч

Урал - Локомотив - 1:2 (0:2)

Голы

Пейчинович 33 (0:1). Фернандеш 44 (0:2 - пен.). Кверквелия 78 (1:2 - автогол).

Состав

Урал: Арапов, Данцев, Балажиц, Новиков, Павленко, Бикфалви, Кулаков, Димитров, Емельянов, Манучарян (Лунгу, 46), Ильин

Локомотив: Гилерме, Кверквелия, Михалик (Маргасов, 87), Пейчинович, Фернандеш (Коломейцев, 90), Игнатьев, Миранчук А., Миранчук А. (Баринов, 79), Денисов И., Тарасов, Майкон

Предупреждения:

Лунгу, 56; Ильин, 83 - Миранчук А., 54; Миранчук А., 64; Тарасов, 90

Удаления:

нет - Миранчук А., 60

Судья:

Владислав Безбородов (Россия)

Место и дата

17 мая 17:30, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция

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