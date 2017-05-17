«Спартак» одержал первую крупную победу при Каррере
В матче 29-го тура премьер-лиги «Спартак» на своем поле обыграл «Терек» – 3:0.
Интересно, что это всего лишь первая крупная победа «Спартака» под руководством Массимо Карреры. До сегодняшнего матча красно-белые одержали одну победу с крупным счетом – 4:0 над «Арсеналом» в первом туре, но тогда командой руководил Дмитрий Аленичев.
Матч
Голы
Глушаков 15 (1:0). Глушаков 19 (2:0). Промес 74 (3:0).
Состав
Спартак: Ребров, Боккетти, Комбаров, Таски, Ещенко, Промес, Глушаков (Самедов, 70), Попов (Ананидзе, 62), Зобнин, Фернандо, Зе Луиш (Адриано, 65)
Терек: Городов, Анхель, Уциев, Родолфо (Роши, 76), Семёнов, Пирис, Кузяев, Мохаммади, Иванов (Бериша, 90), Лебеденко (Митришев, 83), Мбенг
Предупреждения:
Попов, 23; Промес, 74 - Пирис, 45
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
17 мая 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция