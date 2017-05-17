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«Спартак» одержал первую крупную победу при Каррере

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 29-го тура премьер-лиги «Спартак» на своем поле обыграл «Терек» – 3:0.

Интересно, что это всего лишь первая крупная победа «Спартака» под руководством Массимо Карреры. До сегодняшнего матча красно-белые одержали одну победу с крупным счетом – 4:0 над «Арсеналом» в первом туре, но тогда командой руководил Дмитрий Аленичев.

Матч

Спартак - Терек - 3:0 (2:0)

Голы

Глушаков 15 (1:0). Глушаков 19 (2:0). Промес 74 (3:0).

Состав

Спартак: Ребров, Боккетти, Комбаров, Таски, Ещенко, Промес, Глушаков (Самедов, 70), Попов (Ананидзе, 62), Зобнин, Фернандо, Зе Луиш (Адриано, 65)

Терек: Городов, Анхель, Уциев, Родолфо (Роши, 76), Семёнов, Пирис, Кузяев, Мохаммади, Иванов (Бериша, 90), Лебеденко (Митришев, 83), Мбенг

Предупреждения:

Попов, 23; Промес, 74 - Пирис, 45

Судья:

Кирилл Левников (Россия)

Место и дата

17 мая 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция

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Михаил Борзыкин
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