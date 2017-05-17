«Спартак» разгромил «Терек» благодаря дублю Глушакова
«Спартак» дома обыграл «Терек» (3:0) в 29-м туре чемпионата России.
В составе красно-белых отличились Денис Глушаков (15-я и 19-я минуты) и Квинси Промес (74-я).
«Советский спорт» вел текстовую трансоляцию игры.
Команда Массимо Карреры, досрочно ставшая чемпионом, набрала 69 очков. Грозненцы с 45 баллами - на шестой строчке.
В заключительном, 30-м туре «Спартак» 21 мая на выезде сыграет с «Арсеналом», а «Терек» в тот же день встретится в гостях с «Крыльями Советов».
Матч
Голы
Глушаков 15 (1:0). Глушаков 19 (2:0). Промес 74 (3:0).
Состав
Спартак: Ребров, Боккетти, Комбаров, Таски, Ещенко, Промес, Глушаков (Самедов, 70), Попов (Ананидзе, 62), Зобнин, Фернандо, Зе Луиш (Адриано, 65)
Терек: Городов, Анхель, Уциев, Родолфо (Роши, 76), Семёнов, Пирис, Кузяев, Мохаммади, Иванов (Бериша, 90), Лебеденко (Митришев, 83), Мбенг
Предупреждения:
Попов, 23; Промес, 74 - Пирис, 45
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
17 мая 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция